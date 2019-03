Sixt (WKN: 723132) stellt sich für die Zukunft auf: Deutschlands führender Mobilitäts-Dienstleister präsentiert heute seine neue App, die die Bereiche Autovermietung (SIXT rent), Carsharing (SIXT share) und Ride-Hailing/Taxi verbindet. Die News führt zu einem Kursplus von +9%.

Damit bündelt Sixt seine Marken und wird alle Geschäfte seinen 20 Millionen Kunden in einem einzigen Kanal präsentieren. Der Konzern baut damit nach eigener Überzeugung seine "Markt- und Innovationsführerschaft" weiter aus. Die langfristig angelegte Wachstumsstrategie greift seit Jahren mit spektakulären Zuwächsen beim Gewinn.

Sixt setzt volle Fahrt auf die Expansion - internationale Märkte werden wichtiger

Sixt ist längst ein Global Player und in über 100 Ländern tätig. Dort wächst man seit Jahren viel stärker als hierzulande: Mittlerweile wird fast die Hälfte (2017: 42%) des Konzernumsatzes in internationalen Märkten erzielt. Seit 2015 steigerte die Gesellschaft die Erlöse von 815 Millionen Euro auf 969 Millionen Euro in 2016 auf dann 1,1 Milliarden Euro in 2017.

Tonangebend ist dabei - auf Konzernebene - das Geschäft mit der Vermietung von Fahrzeugen, das mehr als siebenmal so viel Erlöse einspielt wie das Leasing-Geschäft und dabei noch deutlich schneller wächst.

Nicht nur die Werbung stimmt bei Sixt

Besonders erfreulich die Gewinnentwicklung ...

