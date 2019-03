FRANKFURT (Dow Jones)--Gute Wirtschaftsdaten aus China haben den deutschen Aktienmarkt am Freitag gestützt. Der Caixin-Einkaufsmanager-Index stieg im Februar auf 49,9 nach zuvor 48,3 und hat damit fast wieder die Expansionsschwelle von 50 Punkten erreicht. Ein schwächerer ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe aus den USA belastete dann aber am Nachmittag und ließ den DAX von den Tageshochs zurückkommen. Der DAX schloss mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 11.602 Punkten. Bei 11.677 Punkten hatte er zuvor ein neues Jahreshoch markiert.

Gegen den Trend verloren Linde 1,3 Prozent. Belastend wirkte hier ein schwächerer Ausblick für das fusionierte Unternehmen. Der Gaskonzern geht für 2019 von einem schwächeren Umsatzwachstum als im Vorjahr aus. Für Fresenius ging es nach der zuletzt guten Entwicklung um 1,2 Prozent nach unten.

Die Zahlen von Rheinmetall wurden positiv bewertet. Während der Umsatz die Erwartungen getroffen hatte, lag der operative Gewinn deutlich darüber. "Das spricht für die Profitabilität des Unternehmens", sagte ein Händler. Der Kurs gewann 9,9 Prozent.

Anleger glauben nicht mehr einen Bieterstreit für Versum

Merck KGaA gewannen 1,9 Prozent. Versum hat sich weiter für die geplante Fusion mit Entegris ausgesprochen und lehnt eine Übernahme durch die Darmstädter ab. Im Handel hieß es, dass die Anleger offenbar nicht mehr an einen Bieterstreit für Versum glauben.

Sixt erhöhten sich um 8,2 Prozent. Die neue Digitalstrategie des Unternehmen kam an der Börse gut an. Deutschlands größter Autovermieter geht künftig mit einer neuen Mobilitätsplattform an den Markt, mit der alle Angebote, also Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste, in einer App angeboten werden. Beobachter sehen Sixt damit gegenüber anderen Anbietern der Branche mit einem Vorsprung.

Nach positiven Analystenstimmen ging es für Jost Werke 5,2 Prozent nach oben.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 73,8 (Vortag: 86,0 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,25 (Vortag: 3,58) Milliarden Euro. Es gab 25 Kursgewinner, 4 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.601,68 +0,75% +9,88% DAX-Future 11.605,50 +0,74% +9,77% XDAX 11.607,96 +0,65% +9,71% MDAX 24.657,69 +1,12% +14,22% TecDAX 2.637,52 +1,37% +7,65% SDAX 10.945,87 +1,31% +15,11% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,24 -7 ===

