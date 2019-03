Gemäß der aktuellen Quartalsrechnung des Wifo wuchs die österreichische Wirtschaft im 4. Quartal 2018 gegenüber dem Vorquartal um 0,4% (3. Quartal ebenfalls +0,4%). Damit schwächte sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte 2018 ab. Impulse kamen weiterhin aus dem In- und Ausland, wobei die Dynamik in nahezu allen Nachfragebereichen verflachte. Auch die Industriekonjunktur verlor im Jahresverlauf an Schwung, während der Bereich Beherbergung und Gastronomie weiterhin stark expandierte. Insgesamt wuchs das BIP 2018 gegenüber dem Vorjahr um 2,7%. Das unbereinigte BIP lag im 4. Quartal um 2,4% über dem Niveau des Vorjahres (Revision um +0,1 Prozentpunkt gegenüber der Wifo-Schnellschätzung von Ende Jänner 2019).

