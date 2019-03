DAX mit positivem Wochenausklang, Covestro kann nachlegen

Nachdem sich der DAX in den vergangenen Tagen kaum vom Fleck bewegen konnte, herrschte am heutigen Freitag zeitweise ausgelassene Stimmung. Im späten Handel ging dem Index jedoch ein wenig die Puste aus.

Das war heute los. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer legte zeitweise einen Kurssprung von rund 1,4 Prozent hin und kletterte in der Spitze auf 11.676 Zähler. Ein weiteres Jahreshoch wurde erreicht. Zudem wurde die Marke von 11.600 Punkten zeitweise überquert. Anleger freuten sich dieses Mal nicht über Fortschritte im Handelsstreit zwischen China und den USA, sondern über erfreuliche Konjunkturdaten aus den beiden größten Volkswirtschaften auf der Erde.

Das waren die Tops & Flops. Genau wie gestern überzeugte im DAX heute vor allem Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144). Die Aktie des Kunststoffspezialisten kletterte zeitweise um rund 3,5 Prozent in die Höhe. Damit setzte sich die jüngste Erholung fort. Die 2018er-Bilanzvorlage kam bei Anlegern nicht gut an, was den Kurs der Covestro-Aktie zwischenzeitlich unter Druck setzte. Heute kam der ehemaligen Bayer-Tochtergesellschaft außerdem ein positiver Analystenkommentar zugute.

Den vollständigen Artikel lesen ...