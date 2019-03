Fair Value REIT-AG: Erhöhung der FFO-Prognose für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Sonstiges Fair Value REIT-AG: Erhöhung der FFO-Prognose für das Geschäftsjahr 2018 01.03.2019 / 19:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Meldung Insiderinformation nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (veröffentlicht am 1.3.2019) Fair Value REIT-AG Würmstraße 13a 82166 Gräfelfing WKN: A0MW97 ISIN: DE000A0MW975 Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MMVO) Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Übertreffen Prognose FFO Ergebnis Fair Value REIT-AG: Erhöhung der FFO-Prognose für das Geschäftsjahr 2018 Gräfelfing, 01. März 2019 - Im Rahmen der Abschlusserstellung hat der Vorstand der Fair Value REIT-AG heute festgestellt, dass die Funds from Operations (FFO) vor Minderheiten gegenüber der bisherigen Planung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 rund 13 Mio. EUR bzw. nach Minderheiten rund 8 Mio. EUR erreichen werden. Die Fair Value REIT-AG hat ursprünglich ein FFO vor Minderheiten von 8,7 Mio. EUR bis 9,3 Mio. EUR bzw. nach Minderheiten von 5,1 Mio. EUR bis 5,5 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2018 prognostiziert. Das ursprünglich prognostizierte FFO-Ergebnis beinhaltete Vermietungsaufwendungen, welche teilweise im Rahmen der Vermietungsaktivitäten im abgelaufenen Geschäftsjahr nur im geringen Umfang angefallen sind. Gleichzeitig wurden geplante Instandhaltungsmaßnahmen ebenfalls nicht in vollem Umfang realisiert. Dieses führte zu geringeren immobilienbezogenen Aufwendungen im Geschäftsjahr 2018 als geplant. Das prognostizierte Dividendenziel von 0,15 EUR je derzeit im Umlauf befindlicher Aktie wird aufrechterhalten. Die Dividende wird erwartungsgemäß nach wie vor gut 90% des geplanten HGB Jahresabschusses ausmachen. Alle veröffentlichten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 werden am 20. März 2019 veröffentlicht. Kontakt: Fair Value REIT-AG Stefan Herb Würmstraße 13a 82166 Gräfelfing Tel.: 089-9292815-10 Fax: 089-9292815-15 E-Mail: herb@fvreit.de 01.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Fair Value REIT-AG Würmstraße 13a 82166 Gräfelfing Deutschland Telefon: +49 (0)89 9292 815-10 Fax: +49 (0)89 9292 815-15 E-Mail: info@fvreit.de Internet: www.fvreit.de ISIN: DE000A0MW975 WKN: A0MW97 Indizes: RX REIT All Share Index, RX REIT Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 783031 01.03.2019 CET/CEST ISIN DE000A0MW975 AXC0199 2019-03-01/19:17