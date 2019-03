Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Kramp-Karrenbauer fordert von SPD weniger restriktive Rüstungsexportregeln

CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer fordert von der SPD die Bereitschaft zu weniger restriktiven Waffenexportregelungen und wirft dem Koalitionspartner eine Schädigung der heimischen Rüstungsindustrie vor. Angesichts der bevorstehenden Entscheidung über eine mögliche Verlängerung des Waffenexportstopps nach Saudi-Arabien und Forderungen nach einer restriktiven Rüstungsexportrichtlinie sagte die CDU-Vorsitzende, dass die SPD mit ihrer Haltung Arbeitsplätze gefährde.

Hessen mahnt Scholz wegen der Grundsteuer

Um die umstrittene Reform der Grundsteuer gibt es auch nach der jüngsten Einigung von Bund und Ländern auf Eckpunkte weiter Diskussionen. So warnte der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) in einem Brief an Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mit Blick auf zu befürchtende Mietsteigerungen, es gebe "große Sorge wegen des von uns eingeschlagenen Weges", wie die Bild-Zeitung berichtete. Ohnehin hätten Mieter und Eigentümer mit "außerordentlich hohen Preissteigerungen in den besseren Lagen" zu kämpfen.

Anteil der Elektro-Autos in Deutschland steigt stark - auf 0,17%

Der Anteil von Elektro-Autos in Deutschland ist trotz Zuwächsen immer noch verschwindend gering. Nach den neuesten Daten des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) waren zum Stichtag 01. Januar 83.175 Wagen auf Deutschlands Straßen unterwegs, die nur von einer Batterie angetrieben werden. Im Jahresverlauf 2018 kamen damit 30.000 reine Stromer hinzu. Im Vergleich zu den 47,1 Millionen hierzulande zugelassenen Pkw liegt ihr Anteil bei 0,17 Prozent.

Schwarze Liste der EU zu Geldwäsche droht zu scheitern

Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Schwarze Liste zum Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung droht zu scheitern. Nach der fast einstimmigen Ablehnung durch die EU-Mitgliedstaaten brachte ein Krisentreffen mit der Kommission keine Annäherung. Umstritten in der EU ist vor allem die Aufnahme von Saudi-Arabien und vier US-Gebieten. Riad und Washington haben offenbar massiv dagegen protestiert.

Markit: US-Industrie zeigt im Februar nachlassenden Schwung

Die Aktivität in der US-Industrie ist im Februar langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 53,0 von 54,9 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 54,0 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 53,7 ermittelt worden.

US-Industrie verliert im Februar spürbar an Schwung

Die US-Industrie hat im Februar deutlicher als erwartet an Dynamik verloren. Nach Angaben des Institute for Supply Management (ISM) fiel der nationale Index der Einkaufsmanager im verarbeitenden Gewerbe auf 54,2 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Rückgang auf 55,6 vorhergesagt, nachdem der viel beachtete Index im Vormonat auf 56,6 Zählern gestiegen war.

US-Verbraucher zeigen sich bei Konsum zurückhaltend

Die US-Verbraucher haben im Dezember ihre Ausgaben eingeschränkt und ihre Einkommenszuwächse ließen zu Beginn des Jahres nach, ein Zeichen für die Zurückhaltung der Haushalte. Die persönlichen Ausgaben sanken im Dezember um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Handelsministerium mitteilte. Die Einkommen stiegen im Dezember hingegen um 1,0 Prozent, sanken aber im Januar um 0,1 Prozent.

Stimmung der US-Verbraucher im Februar verbessert

Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Februar aufgehellt. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA stieg bei der Umfrage am Monatsende auf 93,8 von 91,2 Ende Januar. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 95,8 erwartet. Bei der ersten Umfrage Mitte des Monats lag er bei 95,5.

