3M stellt auf der ISPO (3.- 6.Februar) in München neue nachhaltige Wärmedämmungsmaterialien zur Anwendung in der Fashion- und Bekleidungsbranche vor. Mit bis zu 100 recycelten Kunststoffen und Fasern bietet Thinsulate von 3M eine nachhaltige Alternative zu natürlichen Materialien wie Baumwolle und Daunen und ermöglicht so der Modebranche eine Verringerung ihrer CO2-Emissionen.

Recycelte Thinsulate Dämmmaterialien werden zwar bereits seit Jahren in der Skibekleidung verwendet, doch 2018 wurden Materialstruktur und -funktion noch einmal deutlich verbessert. Durch die Herstellung neuer Dämmmaterialien aus bis zu 100 recycelten Altmaterialien und die Umwandlung prozessbedingter Abfälle in hochwertige Kunststoffe ist es 3M gelungen, den CO2-Ausstoß des Herstellungsprozesses deutlich zu verringern, sodass 3M das zu 100 recycelte Dämmmaterial voller Stolz auf der ISPO als Premiumprodukt präsentieren kann. Die Thinsulate Produkte umfassen drei neue Sortimente: 3M Thinsulate 100% Recycled Featherless Insulation zählt als nachhaltige, tierleidfreie Alternative zur natürlichen Dämmung mit Daunen dazu. Das verwendete recycelte Polyester schützt auch unter extremen Bedingungen und ist außerdem robuster als viele natürliche Oberbekleidungsmaterialien. Das neue Material trägt weniger auf und ist leichter als die meisten natürlichen Materialien und schützt auch nass noch gut. Weitere neue Materialien sind 3M Thinsulate Flame Resistant und 3M Thinsulate Water Resistant. Die Produkte und die Herstellungsprozesse wurden auf ihre Nachhaltigkeit, ihre positiven Umweltauswirkungen und ihre sicheren Herstellungsmethoden hin durch unabhängige Agenturen wie OEKO-TEX, Global Recycled Standard (GRS) und bluesign zertifiziert.

Das Unternehmen selbst wurde mehrfach von Forbes, Glassdoor, Fortune und anderen für seine gute Unternehmensführung, Chancengleichheit, moralisch gutes Handeln, Gemeinschaftsorientierung und seinen guten Ruf und vieles Weitere ausgezeichnet. Zum 40.Unternehmensjubiläum veranstaltete 3M eine große Meilensteinkonferenz mit Pressebeteiligung zur Bewertung des bisherigen Fortschritts und Festlegung neuer Ziele. Auf der Konferenz betonte das Unternehmen die Wichtigkeit guter Kundenbeziehungen sowohl zu Geschäfts- als auch zu Endkunden und gab bekannt, den Fokus auch in Zukunft auf ethische, umweltfreundliche Materialien und nachhaltige Lösungen legen zu wollen.

