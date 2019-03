IRW-PRESS: White Gold Corp.: White Gold Corp. schließt Akquisition des Goldprojekts QV; das an die Liegenschaft White Gold angrenzende Projekt beherbergt 230.000 Unzen Gold an geschlussfolgerten Ressourcen und interessante neue Ziele

1. März 2019. White Gold Corp. (TSX.V: WGO, OTC - Nasdaq Intl: WHGOF, FRA: 29W) (das Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298689) berichtet den Abschluss des früher angekündigten Erwerbs (die Akquisition) des Goldprojekts QV (die Liegenschaft) von Comstock Metals Ltd. (TSX.V: CSL) (der Verkäufer). Die Liegenschaft umfasst 16.335 Hektar (40.000 Acre) und liegt im White Gold District des Yukon Territory, Kanada, was den gesamten Landbesitz des Unternehmens im White Gold District auf 439.000 Hektar (1.080.000 Acre) erhöht. Die Liegenschaft grenzt an die Liegenschaft White Gold des Unternehmens, die die Lagerstätten Golden Saddle und Arc (960.970 Unzen Au in der Kategorie angezeigt und 282.490 Unzen Au in der Kategorie geschlussfolgert) beherbergt. Diese Lagerstätten liegen 20 km südwestlich der neuen Entdeckung Vertigo des Unternehmens, die sich auf der Liegenschaft JP Ross befindet, und 44 km nordwestlich von Goldcorp Inc.s (TSX: G; NYSE:GG) Projekt Coffee liegt. Das Unternehmen plant, die Liegenschaft in seinen Explorationsplan 2019 aufzunehmen, der zu gegebener Zeit bekannt gegeben wird. 2019 ist das dritte Jahr des systematischen und datengetriebenen regionalen Explorationsprogramms, das von den Partnern Agnico Eagle Mines Limited (TSX: AEM, NYSE: AEM) und Kinross Gold Corp (TSX: K, NYSE: KGC) unterstützt wird.

Das war eine sehr strategische Akquisition für uns, die unsere Gesamtressourcen durch eine Lagerstätte mit 230.000 Unzen Au in der Kategorie geschlussfolgert unverzüglich erhöht. Diese Lagerstätte ist im Streichen und zur Tiefe offen und besitzt eine ähnliche Vererzung und tektonische Kontrolle wie unsere in der Nähe liegende Lagerstätte Golden Saddle. Die Liegenschaft hat ebenfalls eine Anzahl sehr interessanter Explorationsziele, die unserer jüngsten Entdeckung Vertigo sowie der Lagerstätte Golden Saddle in vielen Punkten ähnlich sind, sagte David DOnofrio, Chief Executive Officer. Basierend auf unserer umfangreichen Erfahrung in dem Bezirk sind wir begeistert von dem Potenzial für eine kurzfristige Ressourcenerweiterung und den neuen Entdeckungen auf dieser Liegenschaft.

Karten und Abbildungen mit weiteren Informationen über die Liegenschaft finden Sie unter: http://whitegoldcorp.ca/investors/exploration-highlights/.

Das Goldprojekt QV

Der Verkäufer optionierte die Liegenschaft QV von Shawn Ryan im Jahr 2010 und entdeckte die Lagerstätte VG-Zone (die VG) im Jahr 2012 am Südende der Liegenschaft, worauf sich der Großteil der historischen Arbeiten konzentriert hatte. Bis dato wurden auf VG über 23 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von ungefähr 4.300 m niedergebracht. Von diesen bildeten 17 Kernbohrungen die Basis einer ersten Ressourcenschätzung(1) im Jahre 2014 mit 230.000 Unzen Gold (4,4 Mio. Tonnen mit 1,65 g/t Gold) in der Kategorie geschlussfolgert bei einem Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t Gold.

Die Vererzung ist in einer nach Nordosten streichenden, sanft nach Süden einfallenden tektonischen Zone beherbergt, die an der Oberfläche über eine Strecke von 700 m verfolgt wurde und eingesprengten bis durch Gänge kontrollierten Pyrit enthält neben Brekzienbildung, Quarz-Karbonat-Gangbildungen sowie eine Serizit-Alteration. Die VG teilt starke Ähnlichkeiten mit der Lagerstätte Golden Saddle sowohl bei den tektonischen Rahmenbedingungen als bei dem Vererzungstyp und sie ist im Streichen und zur Tiefe offen. Die wichtigsten Ergebnisse der historischen Bohrungen schließen ein: QV12-001(1): 1,03 g/t Au über 78 m; einschl. 6,15 g/t Au über 5,6 m, QV12-004(1): 2,23 g/t Au über 42 m, QV12-006(1): 1,45 g/t Au über 60 m, QV13-011(1): 1,36 g/t Au über 42,6 m, QV13-012(1): 1,76 g/t Au über 42,3 m, QV17-018(2): 1,42 g/t Au über 45,5 m, QV17-019(2): 1,48 g/t Au über 51,2 m.

Die jüngsten Arbeiten auf der Liegenschaft wurden im Jahr 2017 durchgeführt und umfassten sechs Kernbohrungen auf der VG, die die Grundfläche der bekannten Vererzung über die Grenzen der historischen Ressourcenberechnung ausdehnten. Signifikante Ergebnisse aus dem Programm 2017 umfassten 1,42 g/t Gold über 45,5 m ab 67,5 m Bohrtiefe in Bohrung QV17-018, die die Vererzung von den früheren Bohrungen in Fallrichtung um 125 m ausdehnte, und 1,48 g/t Gold über 51,2 m ab 98 m Bohrtiefe in Bohrung QV17-019, die die Vererzung 45 m westlich der früheren Bohrungen ausdehnte.

Weitere Arbeiten auf der Liegenschaft umfassten Bodenprobenentnahmen, Probenentnahmen mit der GT Probe, Schürfgräben, IP-Widerstandsmessungen, luftgestützte magnetische-radiometrische Untersuchungen, geologische Kartierungen/Prospektionsarbeiten und RAB-Bohrungen in geringem Umfang. Diese Arbeiten haben andere interessante Ziele abgegrenzt, die der Lagerstätte Golden Saddle des Unternehmens und der vor Kurzem entdeckten Zone Vertigo ähnlich sind und nachfolgende Explorationsarbeiten rechtfertigen einschließlich in den Zonen Stewart, Tetra und Shadow.

Stewart-Zone: 5 km nördlich bis nordwestlich von VG. Diese Zone umfasst eine 1,5 km lange von Ost nach West streichende Goldanomalie im Boden deren Gehalte von Spuren bis zu 274,1 ppb Au reichen sowie anomale Gehalte von Bi, Ag, Te und Mo besitzt. Das Ziel grenzt an eine jurassische Intrusion, die mit der Vererzung in diesem Gebiet in Zusammenhang stehen könnte.

Tetra-Zone: 8 km nördlich von VG. Diese Zone umfasst eine 1,5 km lange von Ost nach West streichende Goldanomalie im Boden deren Gehalte von Spuren bis zu 274,1 ppb Au reichen. Basierend auf Magnetik-Daten aus diesem Gebiet liegt das Ziel entlang einer Ost-West orientierten Verwerfung und ist nach Westen offen und nicht erkundet.

Shadow-Zone: 12 km nördlich der VG-Zone. Die Zone Shadow umfasst mehrere Goldanomalien im Boden deren Gehalte von Spuren bis zu 514 ppb Au reichen. Sie ist bis zu 2,7 km lang und steht in Zusammenhang mit einer Reihe von nach Nordwest und Ostsüdost streichenden Strukturen. Stark anomale Ag-Pb-Bi+/-As+/-Mo-Gehalte kommen in dem Gebiet vor und der gesamte geochemische und tektonische Rahmen ist jenem der Entdeckung Vertigo des Unternehmens ähnlich, die 23 km westlich liegt.

Große Teile der Liegenschaft sind ebenfalls nicht erkundet, besitzen aber ein großes Potenzial für die Entdeckung weiterer Zonen der tektonisch kontrollierten und/oder mit einer Intrusion in Zusammenhang stehenden Vererzung.

Auf der Liegenschaft befindet sich eine 2,0 % Net Smelter Return Royalty (NSR, Verhüttungsabgabe), wovon 1,0 % für 2.500.000 Dollar erworben werden können. Jährliche Vorauszahlungen in Höhe von 25.000 Dollar in bar, die der Royalty angerechnet werden, sind bis zum Beginn der kommerziellen Produktion zu zahlen.

Gemäß NI 43-101 wird das Grundstück im Verhältnis zu Größe und Entwicklungsstand des bestehenden Liegenschaftsportfolios des Unternehmens nicht als "wesentlich" für das Unternehmen angesehen, so dass die Offenlegung in Abschnitt 2.4 des NI 43-101 nicht erforderlich ist.

Akquisitionsbedingungen

Für die Akquisition der Liegenschaft zahlte das Unternehmen 375.000 Dollar in bar und gab insgesamt 1.500.000 Stammaktien (die Subject-Aktien) sowie 375.000 Aktienbezugsscheine (Aktienbezugsscheine) im Einklang mit den Anweisungen des Verkäufers aus. Jeder Aktienbezugsschein ist ausübbar für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Abschlussdatum des Erwerbs (das Abschlussdatum") zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 1,50 Dollar. Alle in Verbindung mit der Akquisition ausgegebenen und auszugebenden Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist, die am 29. Juni 2019 endet. Ferner unterliegen die Subject-Aktien einer freiwilligen Haltefrist laut der (i) 35 % der Subject-Aktien an dem Datum freigegeben werden, das vier Monate nach dem Abschlussdatum liegt; (ii) 35 % der Subject-Aktien an dem Datum freigegeben werden, das acht Monate nach dem Abschlussdatum liegt; (iii) der Rest der Subject-Aktien an dem Datum freigegeben wird, das zwölf Monate nach dem Abschlussdatum liegt.

Berater

Red Cloud Klondike Strike Inc. fungierte als Finanzberater des Verkäufers und Folger, Rubinoff LLP als Rechtsberater des Verkäufers. Cassels Brock & Blackwell LLP fungierte als Rechtsberater der White Gold Corp.

(1) Siehe Comstock Metals Ltd. Technischer Bericht mit dem Titel "NI 43-101 TECHNICAL REPORT on the QV PROJECT" vom 19. August 2014, verfügbar auf SEDAR

(2) Siehe Pressemitteilung der Comstock Metals Ltd vom 18. Dezember 2017, verfügbar auf SEDAR.

Für weitere Einzelheiten hinsichtlich der Akquisition siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. Januar 2019, verfügbar auf SEDAR unter www.sedar.com.

Über White Gold Corp.

Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von 22.040 Quarz-Claims auf 35 Liegenschaften mit einer Fläche von über 439.000 Hektar, was über 40 % des White Gold District im Yukon entspricht. Die Flaggschiff-Liegenschaft des Unternehmens besitzt eine Mineralressource von 960.970 Unzen (Kategorie angezeigt) bei einem Gehalt von 2,43 g/t Gold und 262.220 Unzen (Kategorie geschlussfolgert) bei einem Gehalt von 1,70 g/t Gold. Dies wurde im technischen Bericht mit dem Titel Independent Technical Report for the White Gold Project, Dawson Range, Yukon, Canada, datiert den 5. März 2018, aufgeführt und der Bericht wurde unter dem Profil des Unternehmens bei SEDAR eingereicht. Es ist ebenfalls bekannt, dass sich die Vererzung auf Golden Saddle und Arc über die Grenzen der aktuellen Ressourcenschätzung hinaus erstreckt. Regionale Explorationsarbeiten haben ebenfalls mehrere andere aussichtsreiche Ziele auf den Claim-Paketen des Unternehmens generiert, die an beachtliche Goldentdeckungen grenzen einschließlich des Projekts Coffee im Besitz der Goldcorp Inc. (erkundete und angezeigte Goldressource von 3,4 Mio. Unzen(3)) und des Projekts Casino der Western Copper and Gold (nachgewiesene und vermutete Vorräte(3) von 8,9 Mio. Unzen Gold und 4,5 Mrd. Pfund Kupfer). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.whitegoldcorp.ca.

(3) Die erwähnte Vererzung ist die vom Eigentümer jeder Liegenschaft offengelegte und ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die Vererzung, die auf der Liegenschaft des Unternehmens beherbergt ist.

Qualifizierte Person

Jodie Gibson, P.Geo. und Vice President of Exploration des Unternehmens, ist im Sinne von National Instrument 43-101 (NI 43-101") eine qualifizierte Person". Er hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

