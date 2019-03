Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. meldet Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 2.760.000 Dollar und Abkommen für eine Aktienzeichnungsfazilität in Höhe von 10.000.000 Dollar DGAP-News: Chemesis International Inc. / Schlagwort(e): Private Equity Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. meldet Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 2.760.000 Dollar und Abkommen für eine Aktienzeichnungsfazilität in Höhe von 10.000.000 Dollar 01.03.2019 / 20:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Chemesis International Inc. meldet Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 2.760.000 Dollar und Abkommen für eine Aktienzeichnungsfazilität in Höhe von 10.000.000 Dollar Vancouver, British Columbia, 1. März 2019 - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung ("Privatplatzierung") von 1.500.000 Einheiten ("Einheiten") zu einem Preis von 1,84 Dollar je Einheit abgeschlossen hat. Jede Einheit setzt sich zusammen aus einer Stammaktie und einem Aktienbezugsschein ("Aktienbezugsschein"). Jeder Aktienbezugsschein kann über einen Zeitraum von 60 Monaten in eine Stammaktie zu einem Preis von 2,50 CAD umgewandelt werden. Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass es ein Aktienzeichnungsabkommen in Höhe von 10.000.000 CAD (das "Abkommen") mit Global Emerging Markets ("GEM") geschlossen hat. Das Abkommen sieht vor, dass das Unternehmen während der Abkommensdauer GEM zu jeder Zeit eine Ankündigung der Inanspruchnahme vorlegen kann. Diese Ankündigung wird die Anzahl der Stammaktien festlegen, für die GEM eine Zeichnungsverpflichtung bis zu einem Maximum von 10.000.000 CAD hat. Im Allgemeinen wird der Zeichnungspreis der Stammaktien, die im Rahmen des Abkommens über die Aktienfazilität bereitgestellt werden, 90 % des durchschnittlichen Handelspreises der Stammaktien an den 15 Handelstagen unmittelbar nach Vorlage der Ankündigung der Inanspruchnahme betragen, vorbehaltlich des Rechts des Unternehmens einen Mindestpreis in der entsprechenden Platzierungsankündigung festzulegen. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von irgendwelchen Wertpapieren in den USA. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere werden nicht oder wurden nicht gemäß dem United States Securites Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und können ohne Registrierung oder einer entsprechenden Befreiung von solchen Registrierungsvorschriften in den USA weder angeboten noch verkauft werden. Im Auftrag des Board of Directors Edgar Montero CEO und Director Über Chemesis International Inc. Chemesis International Inc. Ist ein vertikal integriertes Unternehmen in der Cannabisbranche, das zurzeit innerhalb von Puerto Rico und Kalifornien tätig ist. Chemesis entwickelt ein starkes Standbein in Schlüsselmärkten vom Anbau zur Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico und Kalifornien, die eine kosteneffektive Produktion und Vertrieb ihrer Produkte erlauben. Ferner setzt Chemesis exklusive Marken und Partnerschaften wirksam ein und verwendet die hochwertigsten Extraktionsverfahren, um den Verbrauchern hochwertige Cannabisprodukte zu bieten. Chemesis wird den Unternehmenswert durch die Erkundung von Gelegenheiten in den Wachstumsmärkten erhöhen, während das Unternehmen seinen Kunden konsequent Qualitätsprodukte vom Samen bis zum Verkauf liefert. INVESTOR RELATIONS: ir@chemesis.com www.chemesis.com 1 (604) 398-3378 Soziale Medien: Chemesis.facebook Chemesis.twitter Chemesis.instagram DesertZen.instagram CaliforniaSap.instagram Jay&SB.instagram Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 01.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 783043 01.03.2019 ISIN CA1635991039 AXC0209 2019-03-01/20:32