Die Deutsche Börse AG hat ihre Aktionäre zur Hauptversammlung nach Frankfurt eingeladen. Die Dividende für 2019 soll um zehn Prozent erhöht werden.

Wann ist die Deutsche-Börse-Hauptversammlung 2019?

Am 8. Mai 2019 findet die Hauptversammlung der Deutschen Börse in der Jahrhunderthalle Frankfurt, Pfaffenwiese 301, 6in 5929 in Frankfurt am Main statt. Die Hauptversammlung beginnt um 10 Uhr.

Wie hoch ist die Dividende der Deutschen Börse 2019?

Als Dividende 2019 für das Geschäftsjahr ...

