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WKN: A0J2ZW ISIN: KYG9361X1043 Ticker-Symbol: VH1 
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VIETNAM HOLDING LIMITED 1-Woche-Intraday-Chart
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1-Woche-Intraday-Chart
CABOT ENERGY PLC
CABOT ENERGY PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CABOT ENERGY PLC0,002+50,00 %
DREADNOUGHT RESOURCES LTD0,0010,00 %
ECLIPSE RESOURCES CORPORATION0,972+0,41 %
GRENVILLE GOLD CORP0,116+4,50 %
INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP INC26,51-0,08 %
NEXEO SOLUTIONS INC8,87-0,56 %
RESOLUTE ENERGY CORPORATION26,76-0,63 %
SPARTON CORPORATION16,16+0,06 %
VIETNAM HOLDING LIMITED1,97-1,99 %
WESTERN GAS EQUITY PARTNERS LP28,76+0,35 %
XG TECHNOLOGY INC0,288+2,13 %