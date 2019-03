The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.03.2019



ISIN Name



AU000000TYK2 TYCHEAN RESOURCES LTD

CA39771A2011 GRENVILLE GOLD CORP.

GB00B0D47T64 CABOT ENERGY LS -,01

KYG9361X1043 VIETNAM HOLDING LTD.

US27890G1004 ECLIPSE RESOURCES DL-,01

US46145F1057 INV.TECH.GRP INC. DL-,01

US65342H1023 NEXEO SOLUTIONS DL-,0001

US76116A3068 RESOLUTE ENERGY DL-,01

US8472351084 SPARTON CORP. DL1,25

US95825R1032 WESTERN GAS EQ.PART.UTS

US98372A7054 VISLINK TECH. DL-,00001