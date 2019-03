- Führendes koreanisches Telekommunikationsunternehmen bereitet vollständige 5G-Kommerzialisierung vor - KT-Chairman Hwang erklärte, dass 5G die Welt für jeden verbessern wird



Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Die KT Corporation (KRX: 030200; NYSE: KT), Südkoreas größtes Telekommunikationsunternehmen, bereitet sich auf die weltweit erste vollständige Kommerzialisierung des 5G-Standards im März vor - eine Initiative, die die weltweite Technologieführerschaft des Unternehmens beschleunigen wird.



Das führende koreanische Telekommunikationsunternehmen stellte auf dem "Mobile World Congress" (MWC) 2019, der diese Woche in Barcelona, Spanien stattfand, seine neuesten 5G-Technologien und Dienstleistungen vor - von KI-Robotern bis hin zu einem fliegenden Notrettungsteam. KTs Slogan auf der MWC lautet dabei "Now a Reality, KT 5G and the Next Intelligent Platform" (Jetzt Realität: 5G von KT und die nächste intelligente Plattform).



Bei einer Grundsatzrede auf dem MWC erklärte KTs Chairman und CEO Hwang Chang-Gyu, dass das neue 5G-Zeitalter die Welt für jeden verbessern wird. Die nächste Mobilrevolution wird mehr Unternehmen und Gesellschaften nützen und hervorbringen. Auch wird sie die Nutzererfahrung auf ein neues Niveau maximaler Vielseitigkeit und Immersion heben, wie er sagte.



"Im März wird KT der weltweit Erste sein, der 'echte' 5G-Mobildienste einführt", so Chairman Hwang, der wegen seiner Begeisterung und seines Einsatzes für den Start der Funklösung der nächsten Generation nun oft "Mr. 5G" genannt wird. "Im 5G-Zeitalter werden Halsbandkameras, AR-Brillen und verschiedenste Geräte über den 5G-Standard verbunden sein. Das wird dem Menschen zu einem besseren Leben verhelfen."



"Mr. 5G" war der Erste, der sich auf dem MWC 2015 zur Zukunft von 5G äußerte, als er von einem kommerziellen 5G-Netz sprach, dass bis 2019 entstehen sollte. "Ich möchte Ihnen heute sagen, dass das Versprechen, das ich vor vier Jahren abgegeben habe, endlich eingelöst wurde", erklärte er bei seiner Rede auf dem MWC 2019.



Weltweit erste 5G-Versuchsdienste bei den Olympischen Spielen von PyeongChang



KT, vorher bekannt unter dem Namen "Korea Telecom", hatte bei den Olympischen Winterspielen im Februar letzten Jahres die weltweit ersten 5G-Versuchsdienste vorgestellt. Der Plan des Unternehmens für die Versuchsdienste, wie z. B. 360-Grad-Virtual-Reality- (VR-) Live-Streaming, wurde später von der International Telecommunication Union (ITU, Internationale Fernmeldeunion) als ein internationaler Standard genehmigt.



Nach dem Start des vollständigen kommerziellen 5G-Netzes plant KT, sich auf fünf wichtige Bereiche zu konzentrieren: intelligente Städte, intelligente Fabriken, vernetzte Fahrzeuge, 5G-Medien und die 5G-Cloud. Das Unternehmen arbeitet mit verschiedenen Firmen und der koreanischen Regierung zusammen, um 5G-Dienste sowohl für Business-to-Business- (B2B-) als auch Business-to-Government- (B2G-) Branchen zu entwickeln.



KT implementierte die erste Phase seines 5G-Netzes Ende November 2018. Gestartet wurde der neue Dienst im Ballungsgebiet Seoul, in den bevölkerungsreichsten bedeutenden Ballungsstädten des Landes außerhalb der Hauptstadt, sowie in isolierten Gebieten, darunter auf den Inseln Jeju, Ulleung und Dok. Koreas führendes Telekommunikationsunternehmen plant, sein landesweites 5G-Netz auf 24 Großstädte, auf wichtige Transportrouten wie z. B. Schnellstraßen, auf U-Bahnen, Hochgeschwindigkeitszüge, große Universitäten sowie auf Einkaufsbereiche von Stadtvierteln auszudehnen.



Einem im letzten Jahr vom KT Economic and Management Research Institute veröffentlichten Bericht zufolge ist zu erwarten, dass ein kommerzielles 5G-Netz in Südkorea im Jahr 2025 mindestens 30,3 Billionen Won an sozioökonomischem Wert - 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Landes - generieren wird. Der Bericht prognostiziert, dass diese Zahl im Jahr 2030 auf mindestens 47,8 Billionen Won gestiegen sein wird - dann 2,1 Prozent des BIP.



KT und Nokia beschließen Zusammenarbeit bezüglich der Zukunft von 5G



Als das weltweit führende Unternehmen im Bereich 5G sucht KT aktiv Möglichkeiten, die Zusammenarbeit mit innovativen ICT-Firmen aus aller Welt auszubauen. Sein "5G Open Lab" (https://5GOpenLab.com), ein auf Zusammenarbeit ausgerichtetes Testbed, hat bereits bedeutende lokale und internationale Firmenpartner angezogen, darunter Samsung Electronics, Hyundai Mobis, Posco, Intel, Ericsson und Nvidia. KT plant, bis 2020 1.000 Partnerschaften zu knüpfen. Auch hat das Unternehmen Vereinbarungen mit Cisco, Intel und Qualcomm darüber unterzeichnet, zur Vorbereitung kommerzieller 5G-Dienste zusammenzuarbeiten.



Am Rande des MWC 2019 haben KT und Nokia am 24. Februar eine Absichtserklärung darüber unterzeichnet, bei verschiedenen 5G-Technologien, darunter NFC und Network Slicing, zusammenzuarbeiten - mit dem Ziel, neue Anwendungen und Geschäftsmodelle für Firmenkunden von Betreibern zu entwickeln. Zu den gemeinsamen Arbeiten, die später in diesem Jahr in Seoul stattfinden sollen, gehört die "Service Orchestration and Assurance" (Dienste-Orchestrierung und -Absicherung) für das 5G-Zeitalter. Ziel ist es, eine End-to-End-Automatisierung und neue Einnahmechancen zu ermöglichen.



"Wir freuen uns sehr, dass wir in Partnerschaft mit Nokia diese bahnbrechenden Versuche durchführen können", so Jeon Hong-Beom, Chief Technology Officer (CTO) von KT. "Mit dieser Zusammenarbeit können wir Nokias belegte Lösungen und klassenbeste Fachdienstleistungen einsetzen, um unseren Teilnehmern eine überlegene und differenzierte Erfahrung zu bieten."



Bhaskar Gorti, President of Nokia Software: "Korea ist hinsichtlich der frühen Implementierung von 5G eines der führenden Länder. Wir freuen uns sehr darüber, mit KT zusammenzuarbeiten, um dem Unternehmen zu helfen, ein zukunftsfähiges Netz aufzubauen. Nokias End-to-End-Portfolio wird KT in die Lage versetzen, seine Kundenerfahrung und Netzeffizienz zu verbessern."



KT ist zudem eine Partnerschaft mit der Saudi Telecom Company (STC) eingegangen, um Festnetz- und Mobilnetze in Saudi-Arabien zu aktualisieren und hinsichtlich Telekommunikationsdiensten der nächsten Generation zusammenzuarbeiten. Das koreanische Telekommunikationsunternehmen plant, seine ICT-basierten Dienste - z. B. den Hochgeschwindigkeits-Internetdienst "GiGA Wire", den Dienst "GiGAeyes" für visuelle Sicherheit, 5G-Dienste, VR- und AR- sowie seine "Big Data"-Dienste - in den Nahen Osten zu exportieren.



Roboter, "Skyship", VR und "Remote Cockpit" für 5G - präsentiert am Stand von KT



In der Ausstellungszone "Innovation City" des MWC präsentierte KT seine neuesten Innovationen und Dienste für 5G - von KI-gestützten Robotern bis hin zu einem fliegenden Notrettungssystem. Die Besucher hatten so die Gelegenheit, zu sehen, wie die nächste Generation von Funknetzen ihr Leben heute und in Zukunft verändern wird.



"Hey Genie, bring me a bottle of water" (Genie, bring mir eine Flasche Wasser), sagte ein Gast, der mit KTs KI-gestütztem Sprachassistenzgerät für Hotelzimmer interagierte. Kurz darauf machte sich ein autonomer Butler-Roboter auf den Weg, das Wasser an die Türschwelle des Zimmers zu bringen.



Ein Kunde bestellt Kaffee mithilfe KTs 5G-gestützter KI-Barista-Maschine "b;eat 2nd Evolution" ("b;eat2E"), die mit einem Roboterarm autonom 47 individuelle Getränke reichen kann. Über eine Partnerschaft mit Dal.Komm Coffee, Koreas erstem Roboter-Café-Betreiber, kann das neue 5G-Café Kunden schneller bedienen, als es über einen kabelgebundenen Internet-Dienst möglich wäre.



Das sind einige der vielen Dienste der Zukunft, die Besucher am hochmodernen Ausstellungsstand von KT auf dem diesjährigen, jährlich stattfindenden Mobile World Congress sehen und erleben konnten. Etwa 25.000 Firmen aus aller Welt kamen auf dem Kongress zusammen, um Technologien zu präsentieren, die auf dem 5G-Netz basieren. Es wurde gezeigt, wie die "SKYSHIP"-Plattform - ein Notrettungssystem - Koreas Hafenstadt Busan mit Spaniens Barcelona verbindet.



Das koreanische Telekommunikationsunternehmen macht sich die superschnelle, extrem latenzarme, massive Konnektivität zunutze, die 5G ermöglicht - präsentierte mit seinem System "5G Remote Cockpit" auch eine Lösung für das neue Zeitalter des autonomen Fahrens, präsentierte immersive Mediendienste wie z. B. Hologramme, AR und VR-basierte Inhalte. Neue 5G-Smartphones werden per Ein-Personen-Broadcasting und Cloud-basierte Spiele "echte mobile Live-Kommunikation" ermöglichen, so KTs Hwang bei seiner Rede auf dem MWC 2019.



KT wird mit Accor, Hyatt und Marriott weitere KI-Hotels in Südkorea eröffnen



KT, mit seiner innovativen KI-Technologie Vorreiter eines neuen Zeitalters im Gastgewerbe, hat das erste KI-Hotel in Südkorea eröffnet: das "Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun Hotels & Residences". Das Unternehmen plant, in Partnerschaft mit bedeutenden weltweit vertretenen Hotelketten wie Accor, Hyatt und Marriott bis 2020 noch drei weitere ähnliche Hotels in der Hauptstadt Seoul zu eröffnen.



Die neue KI-Dienste-Plattform - genannt "GiGA Genie Hotel" - ist eine Anpassung des "GiGA Genie", des weltweit ersten KI-gestützten Smart-Home-Medien-Hubs, den KT 2017 entwickelt hat. Nutzer können über das multifunktionale, spracherkennende Infotainment-System die Beleuchtung, Heizungseinstellung und den Fernseher eines Hotelzimmers per Sprachsteuerung anpassen. Beispielsweise können Gäste sagen: "Genie, please set the room temperature to 20 degrees" (Genie, stelle die Zimmertemperatur bitte auf 20 Grad).



Mit über 1,4 Millionen Teilnehmern in Südkorea (Stand Januar dieses Jahres) ermöglicht KTs sprachaktivierte KI-Plattform es Nutzern, ihre Sprachbefehle in verschiedenen Sprachen, vor allem hier Koreanisch und Englisch, auf Touchscreen-Geräten oder UHD-Fernsehschirmen zu sehen. Weitere Sprachen, darunter Chinesisch und Japanisch, werden hinzukommen, um mehr internationale Nutzer anzuziehen.



KT erhält auf dem MWC drei "GLOMO Awards" für Verkauf und Kundendienst



KTs Leistungen bei der Entwicklung des 5G-Netzes und des Sektors für Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) finden weltweit Anerkennung. Über die vergangenen Jahre hat das Unternehmen viele internationale Auszeichnungen erhalten.



Erst diese Woche erhielt das Unternehmen im Rahmen der "Global Mobile Awards" ("GLOMOS") 2019 auf dem MWC für "Genie Pay", den weltweit ersten KI-gestützten sprachbestätigten Zahlungsdienst, die Auszeichnung "Best Mobile Innovation for Payment and Fintech" (beste mobiltechnische Innovation für Zahlungen und Finanztechnologie) - und für seine "Integrated Orchestrator Platform", eine 5G-Kerntechnologie für das Network Slicing, die Auszeichnung "Best Network Software Breakthrough" (bester Durchbruch bei Netzwerk-Software).



Die GLOMOS würdigen Firmen und Personen, die in der sich rasch entwickelnden Mobilbranche in besonderem Maße für Innovation sorgen.



Für seinen hervorragenden Verkauf und Kundendienst erhielt KT am 25. Februar von der American Business Association auch vier "Stevie Awards" ("Stevie"-Auszeichnungen) für 2019. Dies ist das dritte Jahr in Folge, dass das Unternehmen in vier Kategorien gewürdigt wurde.



Zu den Auszeichnungen gehörten drei Bronze-Auszeichnungen für die "Contact Center Solution" (Kontaktzentrumslösung) (Neu); für die "IVR or Web Service Solution" (IVR- oder Web-Dienst-Lösung) (Neue Version); für "Best Use of Technology in Customer Service" (Telecommunication Industries) (beste Nutzung von Technologie im Kundendienst (Telekommunikationsbranchen)); und für das "Customer Service Team of the Year" (Recovery Situation, All Other Industries) (Kundendienst-Team des Jahres (Situation einer Wiederherstellung, alle anderen Branchen)).



Die "Stevie Awards for Sales and Customer Service" ("Stevie"-Auszeichnungen für Verkauf und Kundendienst) würdigen die Leistungen von Fachleuten des Kontaktzentrums, Kundendiensts, der Geschäftsentwicklung und des Verkaufs aus aller Welt.



