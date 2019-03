FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien der Software AG steigen aus dem Stoxx-Europe-600 ab. Auch Babcock International und Metro Bank werden aus dem Index herausgenommen, wie Indexbetreiber Stoxx Ltd am Freitagabend mitteilte. Neu in den Index aufgenommen werden 3I Group, Greene King und Takeaway.com.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 18. März in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ STOXX-Europe-600 - NEUAUFNAHME

- 3I Group

- Greene King

- Takeaway.com

+ STOXX-Europe-600 - HERAUSNAHME

- Babcock International

- Metro Bank

- Software AG

===

