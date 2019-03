Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- 8. Social Media Week Hamburg endet ausverkauft mit knapp 3.000 TeilnehmerInnen - Ersten Bürgermeister der FuHH, Dr. Peter Tschentscher, besucht SMWHH - 'Starke Themen und dritter Hub entwickeln Konferenz erneut weiter' - Organisatoren ziehen positives Fazit



Die 8. Social Media Week Hamburg startete am Mittwoch, 28.02., offiziell ins dreitägige Vor-Ort-Programm, das von knapp 3.000 TeilnehmerInnen besucht wurde. Bereits vor Konferenzstart waren die Free Tickets und Standard Tickets ausverkauft und nur noch eine Hand voll Premium Pässe erhältlich.



Am Donnerstag besuchte Hamburgs Erster Bürgermeister, Dr. Peter Tschentscher die Social Media Week Hamburg. Er traf neben den SMWHH Organisatoren auch Toby Daniels, Gründer des globalen SMW-Netzwerks aus New York, besuchte eine Session zu Snapchat und TikTok und informierte sich bei den Ausstellern in der Interactive Area über technische Neuheiten. "Mit der Social Media Week Hamburg hat unsere Stadt einen festen Platz im globalen Netzwerk der Digital- und Kreativwirtschaft", so Dr. Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister der FuHH. Hamburg sei ein Wirtschaftsstandort mit starker Kreativszene und die Social Media Week Hamburg schaffe eine wichtige und lebendige Verbindung zwischen großen Unternehmen, Start-Ups, Medienhäusern, Agenturen und den privaten Nutzern von Social Media.



Die Veranstalter ziehen ein durchweg positives Fazit: 'Die SMWHH 2019 war eine Woche mit neuen Online-Formaten und intensiven Vor-Ort-Programm, mit einem gleichmäßigen Besucherstrom und gut ausgelasteten Sessions sowie großem Social Buzz. Wir freuen uns, dass mit dem Altonaer Theater eine dritte Location auf der 'Museumsmeile' die Konferenz erweiterte und den großen Formaten eine Bühne bot. Das Altonaer Museum war mit zwei Bühnen und einer Interactive Area für alle TeilnehmerInnen der Hub für intensiven Input und aktives Ausprobieren. Die University of Applied Sciences Europe war als SMWHH Premium Bereich der Ort zum Netzwerken, Arbeiten und natürlich für die intensiven Workshops und Masterclasses. Mit dieser klaren Struktur hat die SMWHH den Fokus auf ihre Speaker, auf Inhalte und Diskussionen rund um das globale Motto 'STORIES - With Great Influence Comes Great Responsibility' gelenkt'



Der Social Buzz rund um die SMWHH zeigt, laut des Social Listenings von Talkwalker, in den meist genutzten Hashtags zum einen die Konferenz-Hashtags smwhh sowie smw2019, stories2019 und hamburg. Daneben spiegeln sich Themen wie Influencermarketing, Snapchat, VirtualReality und einzelne Session-Hashtags wie ichhabpolizeiHH, netzgegenplastik, influencermithaltung oder germanangst.



Die Veranstalter wollen in 2020 die Strukturen weiter ausbauen und das Netzwerk der SMWHH erweitern.



Pressefotos und weitere Informationen unter: www.smwhamburg.com



Zur Social Media Week:



Die Social Media Week Hamburg ist die einzige Social Media Week Deutschlands. Weltweit gibt es das Event in aktuell 23 Städten. Ins Leben gerufen wurde die Social Media Week 2009 in New York von Toby Daniels, dem Gründer von Crowdcentric Media LLC.



Veranstalter der Social Media Week Hamburg ist die Agentur Hi-Life Konzerte GmbH.



Weitere Informationen unter: www.smwhamburg.com



OTS: Social Media Week newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78631 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78631.rss2



Pressekontakt: Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:



Sabine Ewald Tometten Director Media & Communication Social Media Week Hamburg Hi-Life Konzerte GmbH Email: presse@smwhamburg.com Telefon: 040 - 43 28 39 16 | 0163 - 630 39 13