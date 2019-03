Freiburg (ots) - Wenn es darum geht, in Europa enger zusammenzuarbeiten, dann sind die Deutschen fast immer dafür - außer, wenn es weh tut. Bei Rüstungsexporten tut es weh. Aufgrund der Geschichte und wegen einer verbreiteten Skepsis gegenüber allem Militärischen sieht man Waffenverkäufe hierzulande kritischer als etwa in Frankreich oder Großbritannien. Deshalb sind auch die deutschen Exportregeln strenger als dort. Das führt zwangsläufig zu Konflikten, wenn immer mehr gemeinsame Rüstungsprojekte gestartet werden. http://mehr.bz/m7ufv



