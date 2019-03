Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WBA: Walgreens Boots Alliance am 1.3. -6,43%, Volumen 197% normaler Tage , WMT: Wal-Mart am 1.3. -1,07%, Volumen 125% normaler Tage , CIS: Cisco am 1.3. -0,70%, Volumen 104% normaler Tage , UNH: UnitedHealth am 1.3. 1,62%, Volumen 170% normaler Tage , NKE: Nike am 1.3. 1,67%, Volumen 98% normaler Tage , CHV: Chevron am 1.3. 2,05%, Volumen 119% normaler Tage , Dow Jones: +0,43% Aktie Symbol SK Perf. Chevron CHV 122.030 2.05% Nike NKE 87.160 1.67% UnitedHealth UNH 246.150 1.62% Cisco ...

Den vollständigen Artikel lesen ...