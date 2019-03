Der jüngste Dow Jones Zugang war Walgreens Boots Alliance, befindet sich seit Mitte 2015 aber in einem Abwärtstrend. Bis Juli letzten Jahres fiel der Wert bis auf ein Verlaufstief von gerade einmal 59,07 US-Dollar abwärts. Damit hat das Wertpapier seit den Verlaufshochs aus 2015 insgesamt 40 Prozent an Wert verloren. Ende 2018 stellte sich eine hoffnungsvolle Ausbruchsbewegung über den vorherrschenden Abwärtstrendkanal mit einem Verlaufshoch bei 86,31 US-Dollar, dieses Niveau wurde aber recht schnell wieder verlassen und brachte einen crashartigen Abverkauf im Dezember hervor. An der breiten Markterholung im Januar partizipierte das Wertpapier kaum noch, zu Beginn dieses Monats setzten wieder massive Kursverluste ein. Noch einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es trotzdem, Investoren könnten die Aktie im Bereich ...

