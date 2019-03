Die Aktie von Vectron Systems (WKN: A0KEXC) meldete sich am Freitag mit einem Kurssprung über +13,8% überraschend stark zurück. Das Handelsvolumen zog in den letzten Handelstagen stark an - besonders an Tagen mit steigenden Notierungen.

Keinen Abbruch tut der Kursentwicklung das Interview von Vectron-Chef Stümmler mit einem großen Online-Börsenmagazin. Der CEO spricht im Zusammenhang mit den laufenden Digitalprojekten von Vectron mit DeutschlandCard und der METRO AG von einem "potenziell riesigen Einfluss auf die Zukunft des Unternehmens". Hinter der gestrigen Kursexplosion stecken wohl erste spekulative Käufe auf erste Umsätze der Digitalprojekte …

Digitalisierung ist erklärtes Ziel des Vorstands

Erklärtes Ziel des Vectron-Vorstands ist es, die Geschäftstätigkeit zu diversifizieren in Richtung Digitalisierung und die Wandlung vom reinen Kassenhersteller zu einem "internationalen Player im Bereich digitale Dienste und Datenmanagement" anzugehen.

Neben dem Kassengeschäft will Vectron nennenswerte Umsätze in das Cloud-Services-Segment bekommen. Quelle: Vectron AG

Den Schlüssel zum "Datenmarkt" sollen Vectrons Kassensysteme - die im B2B- wie auch im klassischen Kundengeschäft und in sämtlichen Branchen eingesetzt werden können - liefern. Aufbauend auf der in jeder Kasse integrierten Plattform, die wiederum Cloud-kompatibel sind, soll die DeutschlandCard an die Vectron-Software ...

