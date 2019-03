Die Woche vom 25.02. bis 01.03.2019 (KW9) steht am KMU-Anleihen-Markt im Zeichen der angekündigten 100 Mio. Euro-Aufstockung der 8,50%-R-LOGITECH-Anleihe. Die Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN: DE000A19WVN8) des Logistik-Anbieters hat bislang ein platziertes Volumen von 25 Mio. Euro und soll auf bis zu 125 Mio. Euro aufgestockt werden. Die neuen Schuldverschreibungen sollen im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bis zum 6. März 2019 bei institutionellen Investoren platziert werden. In der vergangenen Woche hatte der Logistik-Anbieter die Übernahme der Euroports-Gruppe bekanntgegeben. "Wir denken, es ist sinnvoll, dass eine Anleihe eine bestimmte Größenordnung erreicht, um aufgrund der damit verbundenen Liquidität einem größeren Investorenkreis eine Investition zu ermöglichen. Aufgrund der erheblichen Ausweitung unserer Aktivitäten und zur Unterstützung dieses Wachstums haben wir uns für eine Aufstockung entschieden", so Frédéric Platini, CEO der R-LOGITECH, im Interview mit Anleihen Finder Redaktion in dieser Woche.

HINWEIS: In dieser Woche erschien auch der kostenlose und aktuelle Anleihen Finder-Februar-02-Newsletter.

Die PCC SE hat zum 1. März 2019 eine neue Anleihe mit einer Verzinsung von 3,00 % p.a. begeben, die Laufzeit beträgt dabei vier Jahre. Die Zinszahlung erfolgt quartalsweise. Es ist die sage ...

