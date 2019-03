Erst Mittelständler, jetzt DDR-Zeitzeugen: Die Unternehmerin Katrin Rohnstock hilft beim Erzählen - zur Freude der Politik.

Staßfurt in Sachsen-Anhalt, an einem Vormittag im noch eisigen Winter: In einem umgewandelten Ladengeschäft haben sich zwei Dutzend ältere Menschen rund um eine Kaffeetafel versammelt. Sie sitzen zwischen Regalen voller alter Fernsehgeräte und Radios, zusammengetragen vom Verein "Freunde der Staßfurter Rundfunk- und Fernsehtechnik". Fast alle, die hier in den nächsten dreieinhalb Stunden aus der Arbeitswelt der DDR berichten, waren einst Führungskräfte im gleichnamigen Kombinat. Katrin Rohnstock, eine Unternehmerin aus Berlin, hat sie alle zusammengebracht, um ihre Geschichten anzuhören und aufzuzeichnen.

Sie will ganz genau wissen, wie es war, als 1969 in Staßfurt die ersten Farbfernseher montiert und von hier in die ganze DDR geliefert wurden. Sie lässt sich erklären, wie der damalige Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht den Start ins neue TV-Zeitalter am 20. Jahrestag des Arbeiter- und Bauernstaates zelebrieren wollte - und warum vorher noch Ersatzteile im Koffer ins Land geschmuggelt werden mussten.

Rohnstock lässt sich schildern, wie die Personalchefin zur Wendezeit Kündigungen für Tausende vorbereiten musste und wie ihre Kollegen das Gerangel westdeutscher Investoren um die Grundstücke und Fertigungsmaschinen erlebten. Die Abfindungen, die für einen Teil der Mitarbeiter vereinbart wurden, erhielten die meisten Führungskräfte erst viele Jahre und einige Gerichtsprozesse später.

Geschichten als Geschäftsmodell

Rohnstock, eine 58-jährige Unternehmerin aus Berlin, hat das Geschichtenerzählen schon 1998 zum Geschäftsmodell gemacht. Damals suchte sie Lebensgeschichten von Menschen, die sich keinen Ghostwriter leisten können. Die Germanistin erfand den Beruf des Autobiografikers, mietete Räume im Bezirk Prenzlauer Berg an und schrieb immer häufiger ...

