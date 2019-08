Köln (ots) -



Jenen eine Stimme geben, die als Kinder den Schrecken des Krieges

ausgesetzt waren - das möchte die neue WDR-Zeitzeugen-Plattform

"Kindheit im Krieg" (kindheitimkrieg.wdr.de). Sie geht zunächst mit

rund 50 Video-Interviews am

30. August online, fast genau 80 Jahre nach Beginn des Zweiten

Weltkriegs. Weitere Berichte von Betroffenen werden hinzukommen.



Bereits zu Beginn des Jahres veröffentlichte der WDR die

Augmented-Reality-App "WDR AR 1933-1945", mit der Schüler*innen

internationale Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs wie Hologramme

digital in den Klassenraum holen können. Das Interviewprojekt

"Kindheit im Krieg" gibt nun Zeitzeugen auf einer Online-Plattform

Raum, in ca. 30-minütigen Gesprächen über ihre Erlebnisse zu

berichten. Auch die neue Online-Plattform "Kindheit im Krieg" eignet

sich für den Einsatz im Schulunterricht und soll die Stimmen

möglichst vieler Zeitzeugen bewahren.



WDR-Intendant Tom Buhrow: "Beide Projekte machen den Schrecken des

Krieges und die Folgen eindrücklich begreifbar. Das sind

Erinnerungen, die nicht verloren gehen dürfen. Es ist unsere Aufgabe,

Schülerinnen und Schülern dieses Wissen durch moderne, digitale

Angebote weiterzugeben."



"Kindheit im Krieg" ist ein Gemeinschaftsprojekt der elf

WDR-Landesstudios und des Programmbereichs Internet: 20

Journalist*innen haben die Zeitzeug*innen interviewt. Zu Wort kommen

Menschen, die als Kinder oder Jugendliche den Zweiten Weltkrieg in

Deutschland erlebt haben - etwa der jüdische Autor Sally Perel, der

durch seine Autobiografie "Ich war Hitlerjunge Salomon" weltberühmt

wurde. Aber auch junge Menschen, die aktuell vor Bomben und Terror

flüchten mussten, wie die 14-jährige Gulhan Abdo aus Düsseldorf, die

mit ihren Eltern und fünf Geschwistern aus dem syrischen Aleppo floh,

schildern auf der Plattform ihre Kriegserlebnisse. Andere

Kriegskinder stammen aus Afghanistan und Ruanda.



Die Plattform im Netz: kindheitimkrieg.wdr.de

Weitere Infos zur App "WDR AR 1939-1945" unter: 1933-1945AR.wdr.de



