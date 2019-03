Politik-Professor Tim Bale erklärt, wer die Schuld an der verfahrenen Situation in Großbritannien trägt und ob ein Rechtsruck droht, falls der Brexit abgesagt werden sollte.

Ende März soll Großbritannien die EU verlassen. Derzeit steuert das Land auf einen extrem harten Brexit zu, bei dem Großbritannien die EU ohne ein Abkommen verlassen würde. Am 12. März sollen die Abgeordneten ein weiteres Mal über den Brexit-Deal abstimmen, den Theresa Mays Regierung mit Brüssel ausgehandelt hat. Bei der ersten Abstimmung Mitte Januar hatten sie sich mit überwältigender Mehrheit dagegen gestellt.Die Brexit-Hardliner sträuben sich vor allem gegen den Nordirland-Backstop. Dieser Mechanismus, der Teil des Austrittsabkommens ist, würde Großbritannien auf unbestimmte Zeit in einer Zollunion mit der EU halten, solange keine Lösung gefunden wird, mit der eine harte Grenze in Irland vermieden werden könnte. Ein Gespräch mit Tim Bale, Professor für Politik am Queen Mary College der Universität London:

In London wird derzeit spekuliert, dass sich Labour bei der zweiten Abstimmung über Theresa Mays Brexit-Deal enthalten könnte, wenn May die Briten im Gegenzug in einem Referendum zwischen ihrem Deal und einem Verbleib in der EU entscheiden lässt. Wäre das eine Lösung?Es könnte eine Lösung sein. Aber das erscheint mir unwahrscheinlich. Denn Theresa May lehnt ja noch immer ein weiteres Referendum ab. Und sie scheint noch immer davon auszugehen, dass sie ihren Deal durchs Parlament bekommen kann, ohne dass sie sich auf ein Referendum einlassen muss. Daher glaube ich nicht, dass sie sich auf so etwas einlassen möchte.

Wieso lehnen May und die Brexit-Unterstützer ein zweites Referendum überhaupt so vehement ab? Befürchten sie, dass sie verlieren könnten?Das ist denke ich der Fall. Wir können uns natürlich nicht sicher sein, wie ein zweites Referendum ausgehen würde. Aber es hat eine Verschiebung in der öffentlichen Meinung gegeben in Richtung eines Verbleibs in der EU. Zugleich steuern wir derzeit ja automatisch auf den Brexit zu. Das möchten sie nicht riskieren.

Diese Woche ist George Eustice aus Protest gegen eine mögliche Verschiebung des Brexit-Termins von seinem Ministerposten im Landwirtschaftsministerium zurückgetreten. Was sagt das über die Verfassung von Theresa Mays Regierung aus?Das deutet darauf hin, dass es noch immer viele Konservative gibt, die nicht nur wegen des Austrittsabkommens Bedenken haben sondern auch wegen einer möglichen Verschiebung ...

