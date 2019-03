Die Gelbwesten demonstrieren noch immer gegen die Politik von Emmanuel Macron, denn der Präsident gehe auf die Forderungen der Bewegung nicht ein.

In den Straßen von Paris und anderen französischen Städten wie Marseille, Lyon und Bordeaux hat die Gelbwesten-Bewegung wieder gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. In der Hauptstadt versammelten sich am Samstag Demonstranten am Triumphbogen für einen Marsch in Richtung der wohlhabenden westlichen Viertel.

Eine Koordinatorin des Pariser Protestes, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...