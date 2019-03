Ingolstadt (ots) -



Eugene Kaspersky, CEO von Kaspersky Lab, hatte sichtlich Spaß beim Besuch des Bundesligaspiels Eintracht Frankfurt gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Als "Sponsor of the Day" begrüßten der Guru der IT-Sicherheitsszene und Kaspersky-Europachefin Ilijana Vavan gemeinsam mit Axel Hellmann, Vorstandsmitglied bei Eintracht Frankfurt, am 2. März die Fans zum mit großer Spannung erwarteten Hessen-Baden-Derby sowie zum Vortrag "From Cybersecurity to Cyber-Immunity". Gemäß des Spielergebnis - 3 zu 2 für Eintracht Frankfurt - war die Laune der Teilnehmer bestens. Bildmaterial zu diesem spektakulären Tag findet sich unter https://kas.pr/eintracht



Eugene Kaspersky machte im Vorfeld des Spiels die Gemeinsamkeiten von Fußball und Sicherheit deutlich: Strategien für IT-Sicherheit, egal ob für Privatnutzer oder Unternehmen, müssen - wie im Fußball - ständig überprüft und möglicherweise neu ausgerichtet werden. Während Fußballtrainer im Spiel von Vierer- auf Dreierkette umstellen, gilt es im Bereich IT-Sicherheit vermehrt darum, Unternehmen und Organisationen gegen Cyberangriffe zu immunisieren - gemäß dem Titel des von Eugene gehaltenen Vortrags "From Cybersecurity to Cyber-Immunity".



Gewinnspiel: Hauptgewinn sind 2 x 2 Meet & Greets mit einem Eintracht-Spieler



Bis zum 17. März läuft der Fotowettbewerb von Kaspersky Lab, bei dem es unter anderem 2 x 2 Meet & Greets, Eintracht-Tickets und Lizenzen für Kaspersky Total Security Special Edition zu gewinnen gibt [1]. Fans können mit einem Foto wie folgt teilnehmen:



Facebook: Foto unter dem Gewinnspiel-Post auf der Facebook-Seite von Kaspersky Lab [2] hochladen und einen Freund beziehungsweise eine Freundin verlinken.



Instagram: Foto auf dem eigenen Instagram-Account hochladen und einen Freund oder eine Freundin darauf markieren. Des Weiteren muss der Kaspersky-Instagram-Account @kasperskylabde markiert und der Hashtag kasperskysge verwendet werden. Der Beitrag muss öffentlich und für alle sichtbar sein, damit er gefunden wird.



Kaspersky Lab ist seit Beginn der Bundesligasaison 2018/2019 Premium-Partner von Eintracht Frankfurt [3] Neben klassischen Sponsoring-Aktivitäten rund um die Spiele der Adler, unterstützt der IT-Sicherheitsspezialist die Digitalisierungsoffensive der Eintracht aus Perspektive der IT-Sicherheit mit der eigenen Expertise.



Mehr Informationen zur Partnerschaft von Kaspersky Lab und Eintracht Frankfurt findet sich unter https://www.kaspersky.de/about/press-releases/2018_eintracht



[1] https://kas.pr/foto [2] https://kas.pr/klsgefb [3] https://www.kaspersky.de/about/press-releases/2018_eintracht



