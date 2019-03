Warren Buffett ist wohl der größte Investor unserer Zeit. Sein Kaufen-und-Halten-Prinzip sowie sein Talent, solide, aber unterbewertete Unternehmen zu finden, haben ihm zu Recht den Spitznamen "Orakel von Omaha" eingebracht, der seinen Wurzeln in Nebraska huldigt. In fast sechseinhalb Jahrzehnten hat er etwa 10.000 US-Dollar Startkapital in etwa 86 Mrd. US-Dollar Nettovermögen umgewandelt. Es wären weit über 100 Mrd. US-Dollar, wenn nicht Buffetts wohltätige Projekte gewesen wären. Doch es gibt ...

