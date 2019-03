An der Börse wird in der Regel nicht zu einem Abverkauf geklingelt. Anleger sind überrascht, wenn dann eine Aktie schwere Kurseinbrüche verkraften muss. Die Tesla Aktie kann hier eine Ausnahme sein, denn die Kombination zwischen angespannter finanzieller Lage, Schwierigkeiten in der Produktion und aufkommenden Wettbewerbsdruck wird zu einem Problem für dieses Unternehmen. Es fehlt ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...