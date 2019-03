Große News für Tesla-Fans: Das Model 3 wird ab 35.000-Dollar angeboten - eine hohe Nachfrage ist garantiert - denn das schnittige Elektroauto zaubert fast jedem bei der Probefahrt ein Lächeln aufs Gesicht. Doch wie viel Spaß macht das revolutionäre Auto der Tesla-Finanzabteilung - und den Anlegern? Gelingt es Tesla damit die Gewinne zu steigern und in die 50-Milliarden-Dollar-Bewertung hineinzuwachsen? Chuck Tannert von Forbes hat im Call am 28.02. direkt gefragt: Was ist Teslas Gewinnmarge für jedes Model 3, das zu 35.000-Dollar verkauft wird? Die Antwort von Elon Musk: "Wir werden keine Fragen wie diese beantworten. Nächste Frage." Vielleicht weiß er es wirklich nicht genau. Auch auf die Frage wie viele Model 3 dieses Jahr verkauft werden können blieb er vage: "Wir haben keine Kristallkugel." Es könnten "350.000 bis 500.000" werden.

