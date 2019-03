Mainz (ots) -



Neues Gesicht bei den ZDF-Kindernachrichten: Sherif Rizkallah verstärkt ab sofort das "logo!"-Moderatoren-Team. Der 23-jährige Ägypter wird die tägliche Sendung im Wechsel mit Linda Joe Fuhrich, Jennifer Sieglar und Tim Schreder moderieren. Erstmals steht Rizkallah in der Sendung am Montag, 4. März 2019, 19.50 Uhr bei KiKA, vor der Kamera.



Während eines Schülerpraktikums im ZDF 2013 wurde Sherif Rizkallah für "logo!" bereits einmal zur politischen Lage in Ägypten interviewt. Journalistische Erfahrungen sammelte der Moderator dann als Hospitant beim ZDF und als freier Mitarbeiter beim WDR. Nach seinem Abitur an der Deutschen Schule in Kairo studierte er in Bonn Politik- und Rechtswissenschaften und schloss das Bachelor-Studium 2018 ab.



"logo!" ist die einzige tägliche Kindernachrichtensendung im deutschen Fernsehen und bereitet seit 30 Jahren komplexe Nachrichtenthemen verständlich für Kinder auf - mit einer Mischung aus Berichten über Weltpolitik und Probleme, die Kinder direkt vor ihrer Haustür antreffen.



