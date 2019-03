Die Amerikaner sind notorisch schlecht darin, Geld zu sparen, was erklärt, warum die Mehrheit der Menschen von der Hand in den Mund lebt und warum nur 60 % der erwachsenen Amerikaner das Geld haben, um einen Notfall von 400 US-Dollar abzudecken. Wenn deine Ersparnisse in einem schlechten Zustand sind, ist es wichtig, dass du Maßnahmen zur Verbesserung ergreifst. Hier sind ein paar Gründe, warum deine Ersparnisse vielleicht vernachlässigt werden - und Tipps, wie du dagegen vorgehen kannst. 1. Du ...

