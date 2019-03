auf der einen Seite nahmen die Spannungen zwischen China und den USA ab und auch ein harter Brexit wurde in den letzten Tagen immer weniger wahrscheinlich. Auf der anderen Seite scheint ein Handelsstreit zwischen den USA und Europa aber noch nicht vom Tisch. Sollte es auch hier zu einer Einigung kommen, könnten die Aktienmärkte vor einem weiteren Anstieg stehen. Die noch vor einigen Wochen erkennbaren düsteren Wolken am Börsenhimmel, die auf die Stimmung schlugen, verziehen sich allmählich zumindest eines freundlicheren Horizontes.

Zur gleichen Zeit, wie passend, springt auch die saisonale Kurve nach oben, die für den März und vor allem aber für den April einen deutlichen Anstieg in Aussicht stellen kann. Erst ab Mai könnte die Lage dann aus dieser Sicht wieder kritischer werden, denn schließlich lautet eine der bekanntesten, wenn nicht sogar die bekannteste Börsenregel: Go away in May ... Berücksichtigt man aber das Aufholpotenzial an den Aktienmärkten bis zu den Allzeithochs der Indizes, im DAX bei 13560 Punkten, könnte diese Regel vielleicht sogar außer Kraft gesetzt werden.

In der neuen Woche richtet sich der Fokus vor allem auf den Donnerstag. Vier im DAX enthaltene Unternehmen legen ihre Jahresergebnisse vor, zudem findet die EZB-Sitzung mit anschließender Pressekonferenz statt. Die Marktteilnehmer werden einmal mehr intensiv dem zuhören, was die Euro-Währungshüter zu berichten haben und ihre Worte zum Ausblick auf die Goldwaage legen. Bereits am Vorabend legt die Federal Reserve ihren Konjunkturbericht, das Beige Book, vor und bereitet mit den darin enthaltenen Zahlen und Fakten ihre nächste Sitzung vor.

DAX erreicht Fibo-Fächer

(01.03.2019) Der DAX konnte heute mit einem satten Gap-up in den Handel starten und im Verlauf die Marke von 11600 Punkten überspringen. Im Tageshoch wurden 11676 Punkte notiert. Nun aber könnte ein Rücklauf stattfinden, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen Marktanalyse und Fokus auf den DAX mit zwei Ausgaben pro Handelstag. Börse-Daily-Experte Christian Zoller analysiert den DAX anhand verschiedener Indikatoren und entwickelt daraus seine persönliche

