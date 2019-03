Gerresheimer und Bilfinger gehören zu den Aktien, die bei den eigenen Chefs hoch im Kurs stehen. Insgesamt hellt sich die Stimmung bei Top-Managern auf.

Wer kauft schon Aktien, die bereits nahe dem Rekordhoch notieren? Das müssen schon ausgesprochene Optimisten sein. Dietmar Siemssen und Axel Herberg, Chef und Aufsichtsratsvorsitzender von Gerresheimer, haben sich in genau dieser Situation mit Aktien für insgesamt mehr als zwei Millionen Euro eingedeckt. Das war der größte Kauf, der innerhalb der vergangenen zwei Wochen im Rahmen des "Insiderbarometers erfasst wurde.

"Damit ist dieser Kauf keine antizyklische Transaktion, das Management scheint davon auszugehen, dass sich die guten Geschäfte der Vergangenheit auch in der Zukunft fortsetzen", sagt Olaf Stotz, Professor an der Privatuniversität Frankfurt School of Finance and Management, der den Index zusammen mit Commerzbank Wealth Management berechnet.

Anders bei den beiden nachfolgenden Titeln - Krones und Bilfinger. Dort hätten sich die lange Zeit schwachen Kurse stabilisiert und daher "Insider" zu antizyklischen Käufen animiert. Diese Aktien seien daher für "spekulativ orientierte Anleger" einen Blick wert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...