Der Betreiber von Online-Anzeigenportalen Scout24 AG will bis zu 300 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien in die Hand nehmen.Ausgehend vom derzeitigen Börsenkurs könne für diese Summe circa 6,0 Prozent des Grundkapitals erworben werden, teilte das Scout24 mit. Das Programm soll am 2. September starten und binnen zwölf Monaten abgeschlossen sein.Die Scout24 AG macht von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...