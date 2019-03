Ein angenehmer Ruhestand kann wie ein Wunschtraum erscheinen, wenn du in deinen späteren Jahren noch Schulden hast - aber damit bist du nicht allein. Wie hoch sind die Schulden der Amerikaner pro Generation? Die Amerikaner haben laut der US-Notenbank insgesamt mehr als 1 Billion US-Dollar an Kreditkartenschulden. Auf den durchschnittlichen Amerikaner entfallen dabei laut Experian 6.354 US-Dollar an Kreditkartenschulden, aber viele Rentner und zukünftige Rentner schulden im Durchschnitt noch mehr. ...

