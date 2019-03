BERLIN (Dow Jones)--Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat eine Überprüfung der Abgasmessstationen in Deutschland angekündigt. "Ich sehe, dass diese Debatte hierzulande sehr aufgeregt geführt wird, deshalb habe ich beim TÜV Rheinland ein unabhängiges Gutachten in Auftrag gegeben. Die Überprüfung der Messstationen ist diese Woche angelaufen", sagte Schulze zu Bild am Sonntag (Bams).

Den Vorstoß von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zur Überprüfung der Stickoxidgrenzwerte kritisierte Schulze scharf: "Diese Grenzwerte werden regelmäßig von Wissenschaftlern und Medizinern auf den Prüfstand gestellt. Es gibt keinen vernünftigen Grund, daran zu rütteln."

March 03, 2019 09:13 ET (14:13 GMT)

