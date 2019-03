Zielbereich 11.600 im DAX angelaufen - was folgt in der neuen Woche?

Freude bei den DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) -Bullen: Der Abwärtstrend ist überwunden und eine weitere Gewinnwoche wurde verzeichnet. Damit summiert sich die DAX-Performance im laufenden Jahr bereits auf 9 Prozent und die nächste interessante Zone im Chartbild konnte angelaufen werden - 11.600 Punkte. Ein Durchbruch an der benannten Trendlinie verlief jedoch nicht glatt und selbstverständlich. Wir starteten die Handelswoche recht genau an der Abwärtstrendlinie um 11.460 Punkte und hatten damit eine richtungsweisende Entscheidung im Raum stehen. So lautete der Titel vor einer Woche auch "Kampfansage im DAX am Abwärtstrend" und sah optisch wie folgt aus:

Gleich am Montag konnten wir bereits über dieser Linie notieren und sie noch einmal am Dienstag und Mittwoch von oben testen. Dabei wurde ein kleiner Trendkanal etabliert, der den Markt immer wieder zur und über die 11.500 Punkte schob:

Letztlich vollzog sich der Bruch der Trendlinie jedoch erfolgreich, wie man an folgendem Chartbild und den ersten Kursnotierungen des Monats März nun im Tageschart sehen kann:

Dabei half zwischenzeitlich auch die Wall Street, die sich weiter an ihre Allzeithochs annähern konnte und ein fallender Goldpreis, welcher am Freitag in Folge der zunehmenden Wochenabgaben sogar deutlich unter 1.300 US-Dollar rutschte:

Vertiefend können Sie dies in folgender Gold-Chartanalyse nachvollziehen und auch meine Vorab-Meinung noch einmal recherchieren.

Mit dem Erreichen der 11.600 war im DAX ein Ziel erreichet worden, welches ich in der Vorwochenanalyse erarbeitet hatte. Daher möchte ich den Bereich um 11.600 im aktuellen Chartbild noch einmal detaillierter aufzeigen. Er ist deswegen so relevant, weil sich der Markt bereits vor einem Jahr im Februar und März dort annäherte und bei der Unterschreitung im November 2018 dann noch einmal von unten diesen Bereich als Widerstand testete. In genau dieser Situation befinden wir uns nun erneut:

