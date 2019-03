Die deutsch-französische Initiative zum Aufbau einer Zellproduktion in Europa haben wir bisher vor allem aus deutscher Perspektive aufgearbeitet. Wer aber sind die entscheidenden Akteure in Frankreich und wo könnte dort ein entsprechendes Werk entstehen? Ein Überblick. Während sich der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit einer Förderzusage in Höhe von 1 Mrd Euro zum Aufbau einer grenzübergreifenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...