Palfinger verzeichnete in den ersten 9 Monaten 2018 ein starkes organisches Wachstum, insbesondere aufgrund der guten Entwicklung in Europa, Nordamerika und Russland. Der Umsatz stieg um 8,2% auf 1,18 Mrd €. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich um 10,7% auf 101,7 Mio €, die EBITMarge stieg somit von 8,4 auf 8,6%. Die Restrukturierung in Nordamerika und im Marinebereich belastete noch das Ergebnis, wobei in Nordamerika alle wesentlichen Einmaleffekte bereits im 1. Halbjahr 2018 verarbeitet ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...