Corporate News DEAG mit starkem organischen Wachstum im ersten Quartal - 24 % organisches Umsatzwachstum auf 25,5 Mio. Euro - Überproportionaler Anstieg des EBITDA um 25 % - Mehrere strategische Akquisitionen kurz vor Abschluss Berlin, 27. Mai 2019 - Die im Prime Standard notierte DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG), Berlin, ISIN: DE000A0Z23G6, Ticker: ERMK, ist mit einem erfolgreichen ersten Quartal ins Geschäftsjahr 2019 gestartet. Im traditionell schwächsten Quartal eines jeden Geschäftsjahres belief sich der Umsatz auf 25,5 Mio. Euro. Nach Bereinigung des Vorjahreswertes (27,0 Mio. Euro) in Höhe des Umsatzbeitrages der in 2018 entkonsolidierten Raymond Gubbay Limited (6,5 Mio. Euro) entspricht dies einem organischen Wachstum von 24 %. In Folge der Umsatzausweitung steigerte die DEAG ebenso ihr Ergebnis und verbesserte die Profitabilität des Konzerns entsprechend weiter. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich auf 1,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahresergebnis (0,8 Mio. Euro). Alle fünf Geschäftsfelder Rock/Pop, Arts+Exhibitions, Family-Entertainment, Classics & Jazz sowie Ticketing trugen zum Wachstum bei. Für den weiteren Verlauf des Jahres erwartet der Vorstand Wachstum bei Umsatz und EBITDA auch in Folge der derzeit kurz vor dem Abschluss stehenden Beteiligungen an Unternehmen in den drei Kernmärkten Deutschland, England und Schweiz. Die vollständige Konzern-Quartalsmitteilung veröffentlicht die DEAG am 29. Mai 2019 im Laufe des Tages unter www.deag.de. Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (DEAG) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live-Entertainment in Europa und mit Konzerngesellschaften in ihren Kernmärkten präsent. DEAG produziert und veranstaltet profitabel ein breites Spektrum an Events und Konzerten. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt DEAG über umfassende Expertise in der Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events sowie im Ticketvertrieb über die eigene Ticketing-Plattform "MyTicket" für eigenen und Dritt-Content. Das hoch skalierbare Geschäftsmodell von MyTicket stärkt die DEAG auf ihrem Weg zu steigender Profitabilität. Rund 4.000 Konzerte und Events führt DEAG pro Jahr durch und setzt dabei aktuell über 5 Mio. Tickets um - davon ein beständig wachsender Anteil über die ertragsstarken Ticketing-Plattformen von MyTicket. Gegründet 1978 in Berlin und börsennotiert seit 1998, umfassen die Kern-Geschäftsfelder der DEAG die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment sowie Arts+Exhibitions. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions sind elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist DEAG hervorragend im Markt als international tätiger Live-Entertainment-Dienstleister positioniert.