"Die Welt" zu EVP/Orbans:

"Das Maß ist jetzt voll. Die Europäische Volkspartei (EVP), der Orbán, Juncker und Merkel angehören, ist eine proeuropäische Vereinigung mit einem klaren Wertekompass. Orbáns Werte und sein Verhalten passen schon lange nicht mehr dazu. Die EVP sollte Orbáns Fidesz-Partei also endlich ausschließen. Das hätte zwei Vorteile: Die europäischen Christdemokraten würden an Glaubwürdigkeit gewinnen, und Orbán würde mit dem Parteiausschluss eine wichtige Machtbasis in Europa entzogen werden. Nichts würde den stolzen Orbán mehr schmerzen, als nicht mehr dabei sein zu dürfen am Tisch der mächtigen christdemokratischen Regierungschefs in Europa. Wo sollte er dann hin? Er will nicht mit LePen & Co. in der Schmuddelecke stehen./be/DP/he

