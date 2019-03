Der Versicherungskonzern State Auto Financial Corporation (ISIN: US8557071052, NASDAQ: STFC) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 10 US-Cents an seine Investoren ausbezahlen. Dies ist die 111. Quartalsdividende in Folge, die die State Auto Financial seit dem Börsengang 1991 an die Investoren ausschüttet. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen somit 0,40 US-Dollar Dividende. Beim derzeitigen Börsenkurs von 34,06 US-Dollar (Stand: ...

