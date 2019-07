FRANKFURT (Dow Jones)--Die Linde plc will ihren Aktionäre für das dritte Quartal eine Dividende von 0,875 US-Dollar je Anteilsschein zahlen. Die Dividende will der Konzern am 17. September 2019 ausschütten.

Der gleiche Betrag war auch für das zweite Quartal geflossen.

Die Linde plc ist aus dem Zusammenschluss von Praxair und der deutschen Linde AG entstanden.

