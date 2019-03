Der Senior persönlich stellte am vergangenen Donnerstag die neuen Dimensionen vor, wie Autofahren und Automieten oder Autobenutzen günstig funktioniert. Sixt will seinen weltweit 20 Mio. Kunden den direkten Zugriff auf 240.000 Fahrzeuge bieten und dazu noch in 250 Metropolen der Welt Taxidienste vemritteln können. Das gibt es bis jetzt nicht. In Zahlen lässt sich das noch nicht rechnen. Aber Sixt hat damit gegenüber seinen Konkurrenten einen deutlichen Vorsprung, der sich sowohl im Umsatz als auch im Gewinn niederschlagen wird. Damit ist gleichzeitig wohl auch der Aufstieg von Sixt in den MDAX irgendwann sicher. Dies hängt lediglich am Freefloat von Sixt (Stämme und Vorzüge). Erste Reaktion im Markt: + 12 %, wie üblich etwas schnell aber vertretbar. In Kürze gibt es noch nähere Daten, die wir in den Briefen noch analysieren werden. Im Grundsatz ein Kauf!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info