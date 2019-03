Am deutschen Aktienmarkt dürfte es auch am Rosenmontag weiter nach oben gehen. China und die USA haben sich in den Verhandlungen über ein Ende ihres seit Monaten andauernden Handelskrieges weiter angenähert. Das trieb bereits die Kurse in Asien nach oben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax nun knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein halbes Prozent höher auf 11 662 Punkte.

Nachdem sich zunächst die USA positiv über den Verlauf der Verhandlungen geäußert hatte, war am Montag auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede. Angesichts der Fortschritte ist von einem möglichen Besuch von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Ende März in Florida die Rede, um mit US-Präsident Donald Trump eine weitreichende Handelsvereinbarung zu unterzeichnen.

Am Freitag hatte der Dax die im neuen Jahr begonnene Erholungs-Rally fortgesetzt und war auf den höchsten Kurs seit Anfang November gestiegen. Das nächste Ziel des Leitindex könnte nun laut Marktexperten die 200-Tge-Linie bei derzeit 11 856 Punkten sein, ein viel beachteter Indikator für den langfristigen Trend./bek/mis

