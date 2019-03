The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA EPWA XFRA US61179L1008 MONTAGE RESOURCES DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 2X7 XFRA US68752L1008 ORTHOPEDIATRICS DL-,00025 EQ00 EQU EUR N

CA 8LG XFRA US86804F2020 SUPER LEAGUE GAMING -,001 EQ00 EQU EUR N

CA 1WG XFRA US9586691035 WESTERN MIDSTR.PART.UTS EQ00 EQU EUR N

CA 30R XFRA ZAE000265971 MULTICHOICE GRP RC-,02 EQ01 EQU EUR N