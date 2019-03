FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TNN XFRA US8803491054 TENNECO INC. CL.A DL -,01 0.220 EUR

PWT XFRA US87240R1077 TFS FINANCIAL CORP DL-,01 0.220 EUR

SWF XFRA US8545021011 STANLEY BL. + DECK.DL2,50 0.580 EUR

SM1 XFRA US78442P1066 SLM CORP. DL-,20 0.026 EUR

ORJ XFRA US6802231042 OLD REPUBLIC INTL DL 1 0.176 EUR

NOTA XFRA US66987V1098 NOVARTIS NAM. ADR 1 2.516 EUR

XWM XFRA US6353091076 NTNL CINEMEDIA INC.DL-,01 0.149 EUR

NAI XFRA US62914B1008 NIC INC. 0.070 EUR

KEY XFRA US4932671088 KEYCORP DL 1 0.149 EUR

KEL XFRA US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.492 EUR

HCL XFRA US4227041062 HECLA MNG DL-,25 0.002 EUR

WW2 XFRA US17306X1028 CITI TRENDS INC. 0.070 EUR

BKD XFRA US1167941087 BRUKER CORP. DL -,01 0.035 EUR

91A XFRA US04247X1028 ARMSTRONG WLD IND. NEW 0.154 EUR

HTU XFRA TH0814010R12 POSCO-THAINOX -NVDR- BA 1 0.002 EUR

HSB XFRA HK0011000095 HANG SENG BK LTD 0.403 EUR

GI6A XFRA FR0010040865 GECINA S.A. NAM. EO 7,50 2.750 EUR

2H1 XFRA AU000000HSO1 HEALTHSCOPE LTD 0.022 EUR

NAH XFRA US63888P4063 NATURAL HEALTH TRENDS 0.211 EUR

510A XFRA DE000A0DZVJ6 ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR 0.001 %

NOT XFRA CH0012005267 NOVARTIS NAM. SF 0,50 2.508 EUR

SB7 XFRA CA8029121057 SAPUTO INC. 0.110 EUR

S2Z XFRA AU000000SFR8 SANDFIRE RESOURCES NL 0.044 EUR

QAN XFRA AU000000QAN2 QANTAS AIRWAYS 0.075 EUR

AXZA XFRA AU000000AMC4 AMCOR LTD 0.186 EUR

XFRA DE000HSH5X53 HSH NORDBANK MZC 6 16/26 0.000 %

506 XFRA CA72349J1075 PINNACLE RENEWABLE EN. 0.100 EUR

XFRA DE000HLB5K49 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/18 0.001 %

XFRA DE000HLB5K98 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03B/18 0.001 %

BRA XFRA AU000000BVS9 BRAVURA SOLUTIONS 0.033 EUR

FN2 XFRA US3025201019 F.N.B. CORP. DL -,01 0.105 EUR

K1W XFRA US50105F1057 KRONOS WORLDWIDE DL-,01 0.158 EUR

HH1 XFRA US4101201097 HANCOCK WHITNEY C.DL 3,33 0.237 EUR

ACCA XFRA US0393804077 ARCH COAL INC. A DL-,01 0.395 EUR

LQ6V XFRA DE0009797423 INDUSTRIA P EUR 31.985 EUR