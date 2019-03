FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

JASN XFRA TH0418G10Z11 JASMINE INTL FGN BA-,50 0.008 EUR

XFRA DE000HSH4X96 HSH NORDBANK MZC 7 15/22 0.000 %

XFRA DE000HSH4X88 HSH NORDBANK MZC 6 15/20 0.000 %

8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.457 EUR

DJEY XFRA LU0224575943 ALLIANZ E.MKTS EQ.D.AEO 1.827 EUR

DJLB XFRA IE0032828273 AGIF VII-AL.EM.MK.B.AH2EO 2.467 EUR

DJLA XFRA IE0031399342 ALL.US EQU.A EUR 0.283 EUR

DJL3 XFRA IE0008479408 AGIF V-ALL.GBL INS. AEUR 0.314 EUR

DJL5 XFRA IE0002715278 ALL.EAST.EUROPE EQ.A USD 2.515 EUR

DJL6 XFRA IE0002715161 ALL.EAST.EUROPE EQ.A EUR 1.964 EUR

DJLD XFRA IE0002495467 ALL.US EQU.C2 USD 0.179 EUR

DJL8 XFRA IE0000597124 AGIF V-A.GL EM.MA.A EO 0.145 EUR

0OH XFRA AU000000OML6 OOH MEDIA LTD 0.047 EUR

CXWB XFRA DE0009769679 ALL.EUROVIS A 0.952 EUR

DJFF XFRA DE0008481862 ALL.BIOTECH. A (EUR) 0.491 EUR

DI7X XFRA DE0008481821 ALL.WACHS.EU A (EUR) 0.992 EUR

DI7S XFRA DE0008481813 ALL.VERM.EU A (EUR) 1.132 EUR

DI7R XFRA DE0008481763 ALL.NEBENW.D A (EUR) 0.946 EUR

DI7H XFRA DE0008476276 ALL.GELDM.SPEZIAL A EUR 0.364 EUR

DJFD XFRA DE0008476250 KAPITAL PLUS A EUR 0.647 EUR

DI7M XFRA DE0008476037 ALLIANZ EUROPAZINS A EUR 0.782 EUR

DJF2 XFRA DE0008476011 ALL. FDS SCHWEIZ A EO 1.414 EUR

DJFC XFRA DE0008475187 ALL.EO RENTENFDS K A EUR 0.414 EUR

DJFL XFRA DE0008475120 ALL.INFORMAT A (EUR) 0.763 EUR

DI7F XFRA DE0008475112 ALLIANZ FDS JAPAN A (EUR) 0.194 EUR

DJFK XFRA DE0008475096 ALLIANZ ROHSTOFFFONDS A 0.307 EUR

DJFB XFRA DE0008475070 ALL.INTERGL.A (EUR) 1.007 EUR

DJFA XFRA DE0008475062 ALL.VERM.DTLA (EUR) 0.689 EUR

DI7L XFRA DE0008475054 ALL.INTERN.RENTENFD.A EUR 0.358 EUR

DI7K XFRA DE0008475047 ALL.EURO RENTENFDS A EUR 1.347 EUR

DJFJ XFRA DE0008475039 AL.US LC GR. A (EUR) 0.277 EUR

DI7T XFRA DE0008475021 INDUSTRIA A EUR 1.630 EUR

DI7U XFRA DE0008475005 CONCENTRA A EUR 0.355 EUR

DJFG XFRA DE0008471467 ALL.GLOB.EQUITY DIV. A EO 1.837 EUR

DJLF XFRA IE00B0RZ0529 ALL.US EQU.A H-EUR 0.298 EUR