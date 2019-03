FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GCB XFRA TH1074010014 PTT GLOB.CHEM.P.-FGN-BA10 0.069 EUR

GCB1 XFRA TH1074010R12 PTT GLBL CHEM.-NVDR- BA10 0.069 EUR

XFRA DE000BLB2PH0 BAY.LDSBK DT-KORR-ANL.2 0.000 %

XFRA DE000HSH4XR0 HSH NORDBANK MZC 4 15/20 0.000 %

XFRA DE000HSH4LC7 HSH NORDBANK MZC 16 13/19 0.000 %

SWN XFRA US8447411088 SOUTHW. AIRL. CO. DL 1 0.141 EUR

ODF XFRA US6795801009 OLD DOMIN.FR.LINE DL-,10 0.149 EUR

THYG XFRA TH0450010Y16 THAI UN. GRP PR. -FGN- 0.004 EUR

HAL XFRA US4062161017 HALLIBURTON CO. DL 2,50 0.158 EUR

GH3 XFRA US3952591044 GREENHILL + CO.INC.DL-,01 0.044 EUR

0UI XFRA US9107101027 UNIT.INS.HLDG.CO.DL-,0001 0.053 EUR

BLQA XFRA US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 2.899 EUR

ESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01 0.123 EUR

AV3 XFRA US0536111091 AVERY DENNISON DL 1 0.457 EUR

KSI XFRA TRAAKGRT91O5 AKSIGORTA TN 1 0.108 EUR

NVAP XFRA TH0450010R15 THAI UN.GRP -NVDR-BA 0,25 0.004 EUR

OIS XFRA PG0008579883 OIL SEARCH LTD KI-,10 0.075 EUR

2RM XFRA US75524W1080 RE/MAX HLDGS A DL -,0001 0.184 EUR

ERE XFRA BMG3223R1088 EVEREST REINSUR. DL -,01 1.230 EUR

02S XFRA AU000000SKI7 SPARK INFRASTRUCTURE GRP 0.050 EUR

BM1 XFRA AU000000SBM8 ST. BARBARA LTD. 0.025 EUR

PB8 XFRA US71742Q1067 PHIBRO ANIMAL HEALTH A 0.105 EUR

WY51 XFRA US1255251050 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 0.110 EUR

1PJ XFRA US69343T1079 PJT PARTNERS INC.A DL-,01 0.044 EUR

EP9 XFRA US29355X1072 ENPRO INDUSTRIES DL-,01 0.220 EUR

MPV XFRA AU000000MPL3 MEDIBANK PRIVATE LTD 0.036 EUR

8CP XFRA CA1375842079 CANFOR PULP PRODUCTS INC. 0.042 EUR

NEE XFRA AU000000NEC4 NINE ENTERTAINM.CO.HLDGS 0.031 EUR

YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.193 EUR

26E XFRA AU000000EHE2 ESTIA HEALTH LTD 0.050 EUR

D4I XFRA AU000000CAJ0 CAPITOL HEALTH LTD 0.003 EUR