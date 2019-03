FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

2SR XFRA US8472351084 SPARTON CORP. DL1,25

FMQ XFRA US3024913036 FMC CORP. DL-,10

2DX XFRA US65342H1023 NEXEO SOLUTIONS DL-,0001

TZ3 XFRA US8905161076 TOOTSIE ROLL DL-,69044

XFRA US98372A7054 VISLINK TECH. DL-,00001

472 XFRA ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA EO-,25