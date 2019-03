FRANKFURT (dpa-AFX)

DEUTSCHLAND: - FEST - Am deutschen Aktienmarkt dürfte es auch am Rosenmontag weiter nach oben gehen. China und die USA haben sich in den Verhandlungen über ein Ende ihres seit Monaten andauernden Handelskrieges weiter angenähert. Das trieb bereits die Kurse in Asien nach oben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax nun knapp zwei Stunden vor Handelsbeginn rund ein halbes Prozent höher auf 11 662 Punkte. Nachdem sich zunächst die USA positiv über den Verlauf der Verhandlungen geäußert hatte, war nun auch in Peking von "substanziellen Fortschritten" die Rede.

USA: - FESTER - Die Wall Street hat am Freitag von guten Konjunkturnachrichten aus China profitiert. In dem Land hatte sich die Stimmung in kleinen und mittelgroßen, meist privaten Industriebetrieben im Februar stärker als gedacht aufgehellt. Größere Gewinne verhinderten aber enttäuschende Nachrichten aus den USA: Die Stimmung der Verbraucher hatte sich in dem gerade abgelaufenen Monat schwächer als erwartet verbessert. So legte der Dow Jones Industrial am Ende nur noch um 0,43 Prozent auf 26 026,32 Punkte zu.

ASIEN: - GEWINNE - Die Aussicht auf eine baldige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China hat die Börsen Asiens zum Wochenstart angetrieben. Der CSI-300-Index legte zuletzt um 1,5 Prozent auf 3806,14 Punkte zu. Für den Hongkonger Hang-Seng-Index ging es um 0,7 Prozent nach oben. Der japanische Nikkei 225 gewann 1 Prozent auf 21 822,04 Zähler.

