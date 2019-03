Wenn ein Konzern von der Größe von Daimler eine Sonderedition eines Wagens mit nur 130 Stück ankündigt, dann sieht das eigentlich eher vernachlässigbar aus. Denn um diese 130 stück in Relation zu setzen: Alleine im Januar 2019 hat Mercedes-Benz weltweit laut eigenen Angaben 180.539 Fahrzeuge abgesetzt. Alleine in China wurden demnach von Mercedes-Benz im Januar 2019 gut 70.000 Fahrzeuge abgesetzt. Diese Marke von 70.000 in China ausgelieferten Fahrzeugen wurde damit laut Daimler "erstmals" überschritten. ... (Peter Niedermeyer)

